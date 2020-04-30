"Да, "Спартак-2" продолжит играть в случае вылета в ПФЛ. Пока никаких изменений нет", - приводит слова Федуна ТАСС.
Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов не исключил, что нынешний сезон ФНЛ может быть завершен досрочно.
"Спартак-2" в турнирной таблице занимает 17-е место и находится в зоне вылета в ПФЛ.
Федун: "Спартак-2" продолжит играть в случае вылета в ПФЛ
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что "Спартак-2" продолжит играть на профессиональном уровне в случае вылета из ФНЛ.
РИА Новости
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