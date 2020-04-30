"Сегодня прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту), ни ее водителю Соловчуку. По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тыс. рублей давно лежат у нее на счету, она и ее представитель об этом уведомлены.
Никто из ответчиков не получал от истца каких-либо предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, Павел Мамаев и сегодня готов погасить данный ущерб, и с таким ходатайством, которое было рассмотрено и удовлетворено следствием, уже выступала защита Павла в 2018 году", — приводит слова Стукаловой ТАСС.
Вчера появилась информация, что Ольга Ушакова, ведущая Первого канала, подала в суд на нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
Телеведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева
Напомним, Кокорин с октября 2018 находился сначала в СИЗО за две драки в центре Москвы. Также вместе с ним был осужден полузащитник Павел Мамаева. После СИЗО их перевели в колонию, а в сентябре 2019 года выпустили по УДО. Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и подписал с "Ростовом", а Кокорин тренировался с "Зенитом" а вторую часть сезона 2019/2020 проводит в аренде в "Сочи".
Адвокат Кокорина - об иске телеведущей к игроку: деньги давно лежат у нее на счету
Адвокат нападающего "Сочи" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала иск к ее клиенту от телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Фото: Instagram
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