Бывший пресс-атташе "Спартака": те, кто замешан в травле Федотова - понесут за это ответственность

"Кандидатура Федотова в штабе заговорщиков изначально была временной и переходной. Потом на совещании Федун похвалит меня за попытку сыграть на опережение. Позже, тет-а-тет, спросит, что я думаю о кандидатуре Черчесова, от чего меня просто бросило в дрожь. Какие-то пазлы стали складываться. Люди кончились, опять пошли интриги. Так закончилась первая волна спартаковской оттепели.
Григорьич — это боль душевная. Второй отец. После смерти мы встречались с его близкими. Жена Любовь Константиновна и сын Гриша сказали: "Он тебя любил". Ответил: "Я его тоже". Поплакали, помянули. Вот и все. А люди, замешанные в его травле, в пренебрежении человеческим в угоду собственной наживе, в уничтожении чистого футбольного разума, еще понесут за это ответственность. Пусть не в этой жизни…
Черчесов, конечно, скажет, что он не сам, а его назначили. Это будет неправдой. Изначально Смоленцев хотел поставить его тренером. Уговорил и Федуна. Я был против. Федун не даст соврать. Но мой голос был глубоко-глубоко совещательным. Так, поболтать. Но хоть совесть чиста. Оставалось ждать повода для увольнения. Они его дождутся. Вскоре человек умрет. А Шавло скажет: это жизнь. Даже не поняв, что сказал", — приводит слова Шевченко "СЭ".
Владимир Федотов стоял у руля московского "Спартака" с 2006-го по 2007-й год. Под его руководством клуб выиграл серебро чемпионата России 2006-го года.
29-го марта 2009-го года Владимир Федотов скончался в Боткинской больнице Москвы. По словам супруги Федотова, причиной смерти стала тяжёлая депрессия после увольнения из "Спартака" и "Москвы".
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Фото: "Чемпионат"
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