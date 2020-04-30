"Во-первых, характер. Есть открытые люди типа Моцарта, который с первого дня со всеми перезнакомился и был другом и для русских, и бразильцев, и для европейцев.
А есть такие, как Майдана. В себе. Заложено природой, что долго сходится с людьми и обстановкой. Даже по первым интервью это было видно. С первого дня Майдана ходил немного зашуганный. Наверное, это и называется адаптация.
Ну, и во-вторых, сам "Спартак" в 2008-м играл не слишком удачно. Год, который Майдана должен был потратить на адаптацию, получился трудным", — цитирует Нисенбойма "СЭ".
Кристиан Майдана принадлежал "Спартаку" с 2008-го по 2011-й год. В составе "красно-белых" аргентинский полузащитник провёл 47 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
В настоящее время 33-летний Майдана выступает в чемпионате Гондураса за "Олимпию".
Экс-скаут "Спартака": с первого дня Майдана ходил немного зашуганный
Бывший руководитель аналитической службы "Спартака" Эдуард Нисенбойм поделился мнением о том, что помешало полузащитнику Кристиану Майдане закрепиться в московском клубе.
Фото: Getty Images
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