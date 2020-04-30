Напомним, что Дзагоев перешел в ЦСКА в 2008 году.
- На Дзагоева выходили все, начиная от "Локомотива". "Спартак", понятное дело, без шансов. "Спартак" знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали.
Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. "Спартак" тогда взял Горбатенко, — сказал Хинчагов в интервью Анару Ибрагимову.
Отметим, что в составе армейцев Дзагоев провёл 351 матч и забил 75 мячей.
После 22-х туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. "Спартак" - восьмой.
Агент Дзагоева рассказал, что хавбек мог перейти в "Спартак", но красно-белые отказались
Ранее представлявший интересы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева агент Марат Хинчагов рассказал, что игрок мог перейти в "Спартак".
Фото: GLP
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