Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, если Семин покинет клуб, а его место займет Марко Николич, Лоськов и Пашинин останутся в штабе.
Уже сообщалось, что руководство москвичей договорилось с тренером о контракте с зарплатой 1,5 млн евро.
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Лоськов и Пашинин останутся в "Локомотиве" в случае ухода Семина
Стало известно, что в случае смены рулевого некоторые члены тренерского штаба железнодорожников сохранят свои места.
Фото: "СЭ"
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