Ибсон выступал за "Спартак" с 2009 года по 2011-й.
- Когда я был в "Спартаке", Дзюба был еще очень молод, но он уже тогда выделялся своими физическими данными. Сейчас он смог использовать свои данные, а тогда он был щуплым и неуклюжим. Но со временем он поработал над своими физическими данным, плюс, Дзюба всегда был одарен техникой. Он высокий и мощный, у него отличные качества для форварда.
Я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень именно из-за своих физических данных, но я не думал, что он так сильно прибавит, его игра стала для меня неожиданностью, - приводит слова бывшего "спартаковца" журналист Фабио Алейшо.
В текущем сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал десять ассистов.
Экс-игрок "Спартака" Ибсон: я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень, но я не думал, что он так сильно прибавит
Бывший игрок красно-белых поделился мнением о прогрессе форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
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