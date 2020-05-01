Антон Миранчук закрыл эмблему "Спартака" (фото) Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук выложил в своем Instagram фотографии, сделанные с разницей в 10 лет. View this post on Instagram 10 лет разница ? ps: почти ничего не изменилось ??? A post shared by Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60) on May 1, 2020 at 4:04am PDT На первом фото Миранчук прикрыл стикером эмблему московского "Спартака".24-летний полузащитник в 10 матчах РПЛ забил два гола и отдал голевую передачу. "Локомотив" после 22-х туров располагается на второй строчке таблицы РПЛ, имея в активе 41 очко. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:38 Опубликовал: Никита Борискин Теги: Миранчук Ан. Локомотив Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 60 1 2 3 4 5