- Самый жуткий холод был, когда мы приехали играть в Сибирь. Мы играли в минус 16 градусов. Я не помню название той команды, но мы тогда с Алексом остались на скамейке, потому что было очень холодно. Тогда Карпин перед матчем сказал, что мы не привыкли к такому холоду, но если мы понадобимся команде, то должны быть готовы, чтобы выйти во второй половине. Мы тогда даже не остались сидеть на скамейке, мы весь тайм провели в раздевалке. Карпин сам попросил остаться в раздевалке, потому что было слишком холодно, боялись, что мы заболеем.
Та игра в Сибири была ужасной. Мороз, холод, синтетическое поле. Мы стояли в раздевалке и слушали игру по радио. Наш администратор говорил по-португальски, он был в Бразилии и переводил нам, как идет игра.
В перерыве я вышел на поле, от холода я не чувствовал ногу. Это было ужасно, это было безумие, — сказал Ибсон в интервью журналисту Фабио Алейшо в эфире Instagram.
Ибсон выступал за "Спартак" с 2009 года по 2011-й. В составе красно-белых бразилец стал серебряным призером РПЛ.
Экс-хавбек "Спартака" Ибсон - о зиме в Сибири: мороз, холод, синтетическое поле. Мы весь тайм провели в раздевалке
Экс-хавбек московского "Спартака" Ибсон поделился воспоминаниями об игре в России зимой.
Фото: Советский Спорт
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!