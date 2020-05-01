Ранее в СМИ появилась информация, что Юрий Семин уступит место сербскому специалисту Марко Николичу.
СМИ: сербский тренер Николич подписал предварительный контракт с "Локомотивом" на два года
- Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счет покупок билетов, очень мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут. Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Контракт у тренера закончился — надо искать нового.
У "Локомотива" хорошие результаты и при нынешнем тренере. Тут даже нечего комментировать. Значит, клуб хочет развиваться дальше. У меня нет никакой паники в связи со сменой тренера. Их всегда меняют по той или иной причине, - приводит слова Смородской РБ-Спорт.
Лоськов и Пашинин останутся в "Локомотиве" в случае ухода Семина
Фанаты "Локомотива" поддержали Семина
"Локомотив" после 22-х туров идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают на 9 баллов от лидирующего "Зенита".
Смородская - о смене наставника в "Локо": болельщики не могут определять политику клуба
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение о потенциальной смене главного тренера в московском "Локомотиве".
Фото: Газета.ру
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!