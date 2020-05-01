"За футбол без деревяшек". Глушаков поздравил всех с 1 мая (фото)

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил подписчиков в инстаграме с 1 мая.

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне футболист 17 матчей в Премьер-лиге и забил три мяча."Ахмат" после 22-ух туров идёт на 16-м, последнем, месте турнирной таблицы с 20 очками.