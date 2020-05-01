"За футбол без деревяшек". Глушаков поздравил всех с 1 мая (фото) Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил подписчиков в инстаграме с 1 мая. View this post on Instagram Дровосек ? Поздравляю всех с 1 мая ? Мир, Труд, Май!!! за футбол без деревяшек ?#поздравляю #1мая #миртрудмай? #глушаков A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on May 1, 2020 at 6:51am PDT 33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне футболист 17 матчей в Премьер-лиге и забил три мяча."Ахмат" после 22-ух туров идёт на 16-м, последнем, месте турнирной таблицы с 20 очками. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:19 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ахмат Глушаков Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5