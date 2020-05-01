— Не думаю, что об этом вспоминают болельщики "Зенита". Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола. По идее, радоваться успеху "Зенита" как представителя России должны были все, но вот как есть. А тремя годами ранее всей Россией болели за ЦСКА, — рассказал Погребняк в интервью "Р-Спорту".
В том сезоне "Зенит" дошёл до финала Кубка УЕФА, где обыграл " Глазго Рейнджерс".
36-летний Погребняк выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год. Помимо Кубка УЕФА, футболист также выиграл с клубом Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок России.
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Погребняк — о купленной победе над "Баварией": вспоминают фальшивые любители футбола
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк вспомнил победу питерского клуба над "Баварией" (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА.
Фото: Getty Images
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