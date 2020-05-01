— Я был очень счастлив в "Спартаке", это большой клуб с крутыми фанатами, которые не смолкали на матчах команды, — сказал Ибсон в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.
36-летний Ибсон выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год, став с клубом серебряным призером чемпионата России.
Ибсон: я был очень счастлив в "Спартаке", это большой клуб с крутыми фанатами
Бывший полузащитник "Спартака" Ибсон вспомнил эпизод карьеры в московском клубе.
Фото: Getty Images
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