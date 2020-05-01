"Как быстро летит время... 15 лет". Месси отметил годовщину первого гола за "Барселону" (Видео) Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вспомнил первый гол, который он забил за "Барселону" ровно 15 лет назад. View this post on Instagram Qu? r?pido pasa el tiempo... ?15 a?os! ? Abrazo a todos. A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 1, 2020 at 7:11am PDT — Как быстро летит время... 15 лет! Всех обнимаю», — написал Месси. 32-летний Месси выиграл 34 трофея в составе "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинец провёл 22 матча в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 23:11 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Барселона Месси Ла Лига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5