По информации официального сайта РФС, такое решение было принято в связи с задолженностью перед защитником Сергеем Косициным. Футболист не получил премию за выход клуба в РПЛ в сезоне-2018/2019.
Российский футбольный союз обязал тамбовчан погасить долги перед Косициным, а также проценты за задержку. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.
В стране известно о 114 431 случае заболевания коронавирусом. 13 220 выздоровело, 1169 умерло.
"Тамбов" получил запрет на регистрацию новых футболистов
Палата РФС по разрешению споров запретила тамбовскому клубу регистрировать новых футболистов.
Фото: Sportbox
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