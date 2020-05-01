Смородская: чемпионат надо доиграть, пусть даже без зрителей

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что чемпионат России по футболу должен быть доигран.
Фото: ФК Локомотив
- Чемпионат надо доиграть! Пусть даже без зрителей. Спорт есть спорт, и спортивный принцип никто не отменял.

Футболистов можно оттестировать. Если брать по 25 человек на команду, за день можно сделать 50 тестов. И я считаю, что все дело в ранних выявлениях заболевших. Нужно делать больше тестов! — приводит слова Смородской РБ-Спорт.

Сегодня министр спорта Олег Матыцин заявил, что его министерство готово содействовать завершению чемпионата.

Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.

В стране известно о 114 431 случае заболевания коронавирусом. 13 220 выздоровело, 1169 умерло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Локомотив Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Селюк - Навальному: Фролов показывает, насколько вы лицемерный человек
"Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака". Тихонов - о зарплате Соболева 1
Виллиан выразил желание перейти в конкурирующий с "Челси" клуб
Геркус: если Миранчукам не уходить сейчас, то когда?
Слуцкий: я уже не качаюсь на стуле
"Поменял бы арбитра и всё". Эмери вспомнил о поражении 1:6 от "Барселоны"
Экс-игрок "МЮ": у Криштиану есть три или четыре трюка, Роналдо - всегда что-то другое
Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой
Геркус: в случае остановки чемпионата отдать золотые медали нужно "Зениту" 13
Софийский ЦСКА поможет Давыдову, у которого отменили рейс в Россию
Подруга Роналду опубликовала пикантное фото
Иск женской сборной США о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами был отклонен
Смородская: чемпионат надо доиграть, пусть даже без зрителей
Евсеев: мечта у меня всегда была играть в "Спартаке"
"Вы считаете, что Малышева должна ходить на крыльцо в ведро?" Селюк ответил Навальному 6
"Тамбов" получил запрет на регистрацию новых футболистов
Матыцин: со стороны Минспорта мы готовы содействовать завершению чемпионата
"Много слов написано о любви". Жена украинского футболиста Морозюка выложила откровенные фото 5
Селюк: общаясь с людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир 13
Экс-президент "Локо" Наумов: происходящее - больше попытка избавиться от Семина, чем найти хорошего тренера 2
Экс-игрок "Спартака" Мор: лучше раскулачить пару полковников, тогда денег хватит на весь спорт, медицину, образование
Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения Евро-2020
Илья Мэддисон: власть сама развратила футболистов лимитом и деньгами 3
"Кёльн" обьявил, что в клубе зафиксировано три случая заражения коронавирусом
Булатов: по трем первым матчам, которые Шюррле провел за "Спартак", было видно, что к нам приехал мастер
"Когда Витя Файзулин забил, правда полегче стало". Тимощук вспомнил разгромную победу над "Баварией"
"Как быстро летит время... 15 лет". Месси отметил годовщину первого гола за "Барселону" (Видео) 1
Бундеслигу могут возобновить 15 мая
Козлов — о Фролове: когда закрывают человеку рот, думаю, что это не правильно 5
"Ок, гугл, что такое тик-ток?". Гончаренко присоединился к челленджу на самоизоляции
Все новости