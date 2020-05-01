- Чемпионат надо доиграть! Пусть даже без зрителей. Спорт есть спорт, и спортивный принцип никто не отменял.
Футболистов можно оттестировать. Если брать по 25 человек на команду, за день можно сделать 50 тестов. И я считаю, что все дело в ранних выявлениях заболевших. Нужно делать больше тестов! — приводит слова Смородской РБ-Спорт.
Сегодня министр спорта Олег Матыцин заявил, что его министерство готово содействовать завершению чемпионата.
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.
В стране известно о 114 431 случае заболевания коронавирусом. 13 220 выздоровело, 1169 умерло.
Смородская: чемпионат надо доиграть, пусть даже без зрителей
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что чемпионат России по футболу должен быть доигран.
Фото: ФК Локомотив
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