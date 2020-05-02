— С Днем Рождения, — написал Кокорин-старший, прикрепив к поздравлению фотографии брата.
В числе прочих там оказалась совместная фотография братьев Кокориных, где они выходят из колонии.
В своё время Кокорины, а также полузащитник "Ростова" Павел Мамаев были осуждены по статьям "побои" и "хулиганство".
Права на 29-летнего Александра Кокорина принадлежат "Зениту", но вторую половину сезона он проводит на правах аренды в "Сочи". В четырех матчах за сочинский клуб форвард забил три гола и отдал две голевые передачи.
Подробнее о поздравлении Кокорина можно узнать в его инстаграме.
Кокорин поздравил брата с днём рождения, прикрепив фото из колонии
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин поздравил младшего брата Кирилла с днём рождения.
Фото: инстаграм Александра Кокорина
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