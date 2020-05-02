"Уфа" поздравила Табидзе с рождением сына

Джемал Табидзе стал отцом! ?— ФК УФА (@UfaFc) May 2, 2020
В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Джемала Табидзе произошло радостное событие – рождение сына! Мальчика назвали Гиорги?
Коллектив нашего клуба поздравляет Джемала и Кети с этим прекрасным событием в их семье! ? pic.twitter.com/Y1q2LbpHi6
24-летний Табидзе играет за клуб из Башкортостана с лета 2017 года. Ранее он выступал за "Урал", бельгийский "Гент" и грузинский "Сабуртало".
В нынешнем сезоне "Уфа" идёт на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 27 очков после 22-ух туров.