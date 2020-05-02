"Уфа" поздравила Табидзе с рождением сына

Джемал Табидзе стал отцом! ?



В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Джемала Табидзе произошло радостное событие – рождение сына! Мальчика назвали Гиорги?



Коллектив нашего клуба поздравляет Джемала и Кети с этим прекрасным событием в их семье! ? pic.twitter.com/Y1q2LbpHi6