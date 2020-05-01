Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои

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Андрей , Андрюшенька , Андрюша @andrey.arshavin10 - это видео и танцы только для тебя , прости что без Плюща , но зато в милейших пижамках @natayakim & @natayakimbeachclub . Мне всегда было интересно , почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять ))Да , совсем забыла , может футболисты всегда и улыбаются , а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах ))) ?????? P.S . Не забываем , что сегодня я продолжаю розыгрыш роскошных вещей из моей коллекции ) Правила прежние , 10 комментарий после моего СТОП ?
Ранее Аршавин пошутил, что Рудковская и её муж Евгений Плющенко заставляют сына Сашу сниматься у них в роликах.
— У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама, — рассказал Аршавин.
В комментариях под постом Рудковской отметилась бывшая жена Аршавина Юлия Барановская.
— Вот и мне интересно, — написала телеведущая, у которой от брака с экс-футболистом трое детей.