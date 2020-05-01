Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои

Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку бывшего футболиста Андрея Аршавина.

Ранее Аршавин пошутил, что Рудковская и её муж Евгений Плющенко заставляют сына Сашу сниматься у них в роликах.— У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама, — рассказал Аршавин.В комментариях под постом Рудковской отметилась бывшая жена Аршавина Юлия Барановская.— Вот и мне интересно, — написала телеведущая, у которой от брака с экс-футболистом трое детей.