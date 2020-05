Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои

View this post on Instagram

Андрей , Андрюшенька , Андрюша @andrey.arshavin10 - это видео и танцы только для тебя , прости что без Плюща , но зато в милейших пижамках @natayakim & @natayakimbeachclub . Мне всегда было интересно , почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять ))Да , совсем забыла , может футболисты всегда и улыбаются , а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах ))) ?????? P.S . Не забываем , что сегодня я продолжаю розыгрыш роскошных вещей из моей коллекции ) Правила прежние , 10 комментарий после моего СТОП ?