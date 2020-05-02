— Если сезон и будет доигран, в чем я сомневаюсь, уже сейчас понятно, что оставшиеся матчи пройдут без зрителей. Но думаю уже и так всем ясно, что нужно отдать золотые медали "Зениту", — рассказал Боярский в интервью "СЭ".
После 22-ух туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. Следом идут "Локомотив" и "Краснодар", у которых 41 набранный балл.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за коронавируса. А
Боярский: думаю уже и так всем ясно, что нужно отдать золотые медали "Зениту"
Актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что питерский клуб уже можно признать чемпионом России.
Фото: Getty Images
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