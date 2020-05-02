Жена Давыдова — о возвращении в Россию: если бы мы ещё вдвоем были, возможно, это как-то проще. Но с собакой на руках — не очень

Кристина, жена воспитанник московского "Спартака" Дениса Давыдова, рассказала, почему их семья не может вернуться в Россию из Болгарии, где до этого играл футболист.
Фото: Getty Images
— Читаю комментарии под постом мужа, там многие говорят, что надо лететь через Минск, через какие-то другие города или страны. Мы рассматривали такие варианты, но у нас проблема в том, что ни у меня, ни у мужа нет Шенгена. Мы в Болгарии находимся — он по рабочей визе, а я, как его жена, подала на воссоединение семьи.

А сейчас оформить Шенген очень сложно. Мы обращались, но нам сказали, что это практически невозможно. А прямых рейсов, допустим в Минск, из Софии нет. Нужно лететь через Мюнхен либо через Амстердам. И это не транзитные рейсы, то есть там нам придётся выходить из аэропорта и заново регистрироваться. Ехать на машине? Во-первых, у нас нет машины. Во-вторых, даже если её арендовать, нужно ехать через Украину либо какие-то другие страны, где карантин.

Мы думали об этом, я обращалась в консульство в Болгарии, спрашивала, есть ли какие-то варианты. Они ответили: «Мы вам не советуем, потому что теперь такая обстановка. Вас в любой стране могут забрать на двухнедельный карантин». А мы не хотим рисковать, потому что у нас собака. Если бы мы ещё вдвоем были, возможно, это как-то проще. Но с собакой на руках — не очень, — рассказала Кристина в интервью "Матч ТВ".

Напомним, ранее футболист расторг контракт с софийским ЦСКА. Позже он выложил в инстаграме пост, где написал, что не может вернуться в Россию.


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Теги: Спартак ЦСКА София Давыдов
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