— Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать, — рассказал Геркус в интервью изданию "Спорт день за днём".
47-летний Геркус с лета 2016 по зиму 2018 был генеральным директором "Локомотива".
Ранее Геркус высказался по ситуации с вратарём "Крыльев Советов" Евгением Фроловым.
Геркус: хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?
Экс-генеральный директор "Локомотива" высказался о призывах убрать государственные деньги из государственного футбола.
Фото: ФК "Локомотив"
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