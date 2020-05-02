— Я почти все понимаю в этой жизни, кроме того, что сегодня происходит вокруг Юрия Павловича Семина. Что еще нужно, чтобы человеку не просто продлить контракт, а предложить пожизненное сотрудничество?
Все успехи, которые были у "Локомотива" в новое время, связаны с Юрием Павловичем, — рассказал Непомнящий в интервью "Р-Спорту".
72-летний Сёмин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. В этот срок клуб под руководство специалиста выиграл чемпионат, дважды Кубок и Суперкубок России.
Непомнящий — о Сёмине: что еще нужно, чтобы человеку предложить пожизненное сотрудничество?
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о ситуации с Юрием Сёминым в "Локомотиве".
Фото: Rusfootball.info
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