"Если разговоры о подписанном с Марко Николичем контракте – правда, то это крайне нелогично.
Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком?
А обращение болельщиков, вставших на защиту Семина, никто учитывать точно не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили", — цитирует Билялетдинова "Советский Спорт".
Напомним, что гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе в СМИ заявил, что "Локомотив" в конце сезона рассмотрит несколько кандидатур на пост главного тренера, в том числе нынешнего наставника "железнодорожников" Юрия Семина.
Недавно появилась информация, что следующим главным тренером "железнодорожников" станет сербский специалист Марко Николич. По информации в СМИ, он уже подписал предварительный контракт с московским клубом.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и отставая от лидирующего "Зенита " на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Если наверху уже что-то решили, то решили". Билялетдинов - о Семине в "Локомотиве"
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход Юрия Семина из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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