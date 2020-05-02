Как сообщает "Спорт-Экспресс", братья хотят в Италию или Испанию, но испанский чемпионат им наиболее интересен.
по данным источника, несколько европейских клубов продолжают проявлять интерес к Миранчукам, в их число входят "Севилья", "Рома" и "Милан".
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ. Антон за десять игр записал на свой счет два мяча и одну голевую передачу.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что "Милан" хотел арендовать Алексея Миранчука до конца сезона с правом последующего выкупа. Позже сообщалось, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но "Локомотив" ответил отказом.
"Милан", "Рома" и "Севилья" претендуют на Миранчуков
Полузащитники "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки могут перейти в один из европейских клубов.
Фото: РИА Новости
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