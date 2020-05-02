Ранее в результате конфликта Соловьев предложил Уткину "озираться по сторонам". Уткин в ответ поинтересовался у Соловьева, почему он ходит по улице с охранниками.
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- Жалко, что сейчас нет журналистской этики, все пиарятся и обижают друг друга. Меня учили, что журналисты, как покойники – либо хорошо, либо никак.
Я знаком прекрасно с Владимиром Соловьевым, также знаком и, можно сказать, приятельствую с Василием Уткиным – и мне горько видеть всю ту дичь, которая происходит. Просто горько.
То же самое, когда Вася полемизирует, так скажем, хотя там жесткие вещи, с Тиной Канделаки. Я расстраиваюсь, что такие вещи у нас творятся. Люди просто переходят границы, - приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
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"Жалко, что нет журналистской этики". Губерниев - о конфликте Уткина и Соловьёва
Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал стычку блогера Василия Уткина и журналиста Владимира Соловьева.
Фото: GLP
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