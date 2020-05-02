Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов раскритиковал депутата Госдумы Валерия Газзаева.
Напомним, что Газзаев возглавлял "Аланию" из Владикавказа.
Ранее Газзаев высказался в пользу перехода мирового футбола на систему "весна-осень".
ФИФА рассмотрит вариант перехода чемпионатов на "весну-осень"
- Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал — и теперь позарился на мировой футбол?
Не уверен, что его туда, ****, пустят после того, что он натворил с "Аланией". Напомнил бы ему кто, что молчание — золото.
Уж точно не тебе советы давать, - написал Радимов в социальных сетях.
Радимов - о Газзаеве: товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал, не тебе советы давать
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