Об этом сообщил телеграм-канал "Краснодар ФК", ссылаясь на издание Gеteborgs-Posten.
По информации источника, пока нет никаких переговоров о трансфере Берга в шведский клуб.
Ранее стало известно, что "Краснодар" намерен расстаться с пятью легионерами. В список входит нападающий Маркус Берг.
Пять легионеров "Краснодара" покинут команду
В текущем сезоне РПЛ Берг забил пять голов за 17 матчей.
Берг тренируется с "Гетеборгом"
Стало известно, что форвард "Краснодара" Маркус Берг поддерживает форму со шведским "Гетеборгом".
Фото: "Чемпионат"
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