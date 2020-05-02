Берг тренируется с "Гетеборгом"

Стало известно, что форвард "Краснодара" Маркус Берг поддерживает форму со шведским "Гетеборгом".
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщил телеграм-канал "Краснодар ФК", ссылаясь на издание Gеteborgs-Posten.

По информации источника, пока нет никаких переговоров о трансфере Берга в шведский клуб.

Ранее стало известно, что "Краснодар" намерен расстаться с пятью легионерами. В список входит нападающий Маркус Берг.

Пять легионеров "Краснодара" покинут команду

В текущем сезоне РПЛ Берг забил пять голов за 17 матчей.


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Теги: Берг Краснодар
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