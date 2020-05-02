- В ответ на такой вопрос я всегда называю одно имя. Сперва я выходил на поле против него, а потом играл с ним в одной команде, это Видич, - приводит слова Бербатова talkSPORT.
Сербский футболист перешел в московскую команду из "Црвены Звезды". Сумма трансфера не разглашалась, однако, по некоторым источникам, Видич стал самым дорогим защитником в истории РПЛ. Неманья выступал за "Спартак" с 2004 по 2006. Он провел за красно-белых 39 матчей в РПЛ и забил 6 голов.
Затем серб перешел в "Манчестер Юнайтед" за 7 млн фунтов. Видич отыграл в составе английского клуба 8 лет.
Бербатов назвал экс-игрока "Спартака" самым сильным оппонентом за свою карьеру
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов назвал Неманью Видича самым тяжелым соперником в своей карьере.
Фото: ManUtd.One
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