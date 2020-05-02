Бербатов назвал экс-игрока "Спартака" самым сильным оппонентом за свою карьеру

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов назвал Неманью Видича самым тяжелым соперником в своей карьере.

Фото: ManUtd.One