- Для меня важно, чтобы команды играли летом, а это плюс системе "весна-осень". Второе - команды низших лиг имеют очень неудачный календарь, потому что они играют условно пять месяцев, а семь месяцев у них простой. Было бы хорошо нашей северной стране вернуться к системе "весна-осень".
Когда принимали решение перейти на систему "осень-весна", руководствовались теми соображениями, чтобы мы были в равных условиях с европейскими командами. Это было сделано для тех клубов, которые реально могли принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На деле все оказалось совсем не так - успехов в еврокубках нет, тем более раньше результаты были даже приятнее, - приводит слова специалиста РИА Новости.
Напомним, переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна" состоялся в 2011 году.
Непомнящий: было бы хорошо нашей северной стране вернуться к системе "весна-осень"
Экс-тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий поделился мнением об обратном переходе российского футбола на систему "весна-осень".
Фото: Sportbox
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