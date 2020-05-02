Непомнящий: было бы хорошо нашей северной стране вернуться к системе "весна-осень"

Экс-тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий поделился мнением об обратном переходе российского футбола на систему "весна-осень".

Фото: Sportbox