- "Локомотив" возобновил переговоры с Яннулисом? Возможно, но "Локомотив" - это не стопроцентный вариант. У нас еще есть время, потому что есть французский клуб, которых также его хочет, — приводит слова агента Sport24.
Источник: "Локомотив" продолжает следить за защитником ПАОКа Яннулисом
В декабре прошлого года "Локо" уже интересовался Яннулисом из ПАОКа. 24-летний защитник провёл 194 матчей за свою карьеру, становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Греции. По данным портала Transfermarkt Яннулис оценивается в 4,5 миллиона евро.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен из-за распространения коронавируса как минимум до 31 мая.
Агент Яннулиса - об интересе "Локо": у нас есть еще вариант с французским клубом
Агент защитника ПАОКа Димитриса Яннулиса Джеки Муал прокомментировал интерес московского "Локомотива" к своему клиенту.
ФК Локомотив Москва
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