Напомним, что Слуцкий возглавлял "Халл Сити" и голландский "Витесс". В декабре прошлого года специалист возглавил казанский "Рубин".
- В "Халл Сити" обстоятельства сложились против Слуцкого. Владелец клуба продал тем летом 14 игроков, команда была в первом дивизионе. Леониду нужно было построить всё с нуля. Это не так легко. Что касается "Витесса", голландский этап карьеры Слуцкого считают успешным. Важный момент, что Слуцкий решил покинуть "Витесс". В клубе хотели, чтобы он остался, - приводит слова агента "Российская газета".
Также Эмиле рассказал, что Слуцкому предложил контракт АЕК, однако россиянин предпочел принять предложение "Рубина".
- Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод, по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме, - добавил Эмиле.
Казанская команда после 22-х туров идет на 14-й строчке чемпионата России.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Агент Эмиле: уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким
Футбольный агент Кристиан Эмиле, который помогал Леониду Слуцкому трудоустроиться в Англии, рассказал о перспективах российского тренера в Европе.
Фото: ФК "Рубин"
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