Агент Эмиле: уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким

Футбольный агент Кристиан Эмиле, который помогал Леониду Слуцкому трудоустроиться в Англии, рассказал о перспективах российского тренера в Европе.

Фото: ФК "Рубин"