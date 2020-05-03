Напомним, что переход на систему "осень-весна" состоялся в сезоне 2011/2012.
- Что касается разговоров о возвращении к системе "весна-осень", то когда я пришёл в 2005 году, у нас была стратегия. Система "осень-весна" нам ничего не дала, никаких преимуществ.
Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на "весну-осень", - приводит "Чемпионат" слова Мутко.
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Мутко: "осень-весна" нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить?
Экс-руководитель РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное возвращение на систему "весна-осень".
Фото: ТАСС
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