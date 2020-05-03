Сутормин: думаю, мы доиграем сезон и "Зенит" станет чемпионом

Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин выразил надежду, что сезон РПЛ не придется завершать досрочно.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.

- Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность — нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти.

Мое будущее в "Зените"? Да, конечно. Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких, - приовдит "Матч ТВ" слова игрока.

Отметим, что за восемь туров до финиша чемпионата "Зенит" лидирует с отрывом в девять очков.


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Теги: Зенит Сутормин
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