— Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем — просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни, — рассказал футболист, отвечая на вопросы болельщиков молодёжной сборной России.
22-летний Кучаев выступает в составе московского ЦСКА с 2017 года, до этого он два года играл в молодёжке "армейцев". Также он играл в "Мастер-Сатурне" и ДЮСШ ЦСК в городе Рязань.
В нынешнем сезоне Кучаев провёл 18 матчей в Премьер-лиге и отдал голевую передачу.
Кучаев: в футбол попал на самом деле случайно
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как попал в футбол.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!