— Надо доиграть, что там — 8 туров осталось. Если играть по 2 матча в неделю, сколько это получится — 4 недели. Вообще без проблем.
Играть можно будет, учитывая то, что перенесли Евро. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу. Обычно сколько давали — месяц. Дать 2 недели, 10 дней игрокам паузу. И то, нужна ли она? Неделю паузы — и дальше готовиться, — рассказал Дзагоев пресс-службе армейского клуба.
29-летний Дзагоев выступает в составе ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне футболист провёл семь матчей в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.
Дзагоев: надо доиграть РПЛ, что там — 8 туров осталось. Вообще без проблем
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что нынешний сезон в РПЛ можно доиграть.
Фото: Global Look Press
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