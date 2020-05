"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева

View this post on Instagram

Буква Т в моем алфавите это не Тренер, не турнир, не таблица, не Торпедо. Т - это Таня. Живем с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина ? Счастливый муж. Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи по мне в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чем спорить. Футбольные жёны - особая категория. Мы устаём, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем. Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет. Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна ещё в школе училась ??? Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров. Наш дом от и до придумала она и я горжусь тем, какой Таня стала - женой, матерью, личностью. Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чем просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом. Даже когда в разных городах. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев