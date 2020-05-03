— Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Если не доиграть, осадок всё равно останется. Нужно посмотреть и найти решения по зарплатам, стабилизации курса, — рассказал Мутко в интервью "Чемпионату".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется
Экс-президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможной доигровке сезона в РПЛ.
Фото: Getty Images
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