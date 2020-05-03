Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин и форвард "Спартака" Александр Соболев сыграют в благотворительном матче CS:GO.
Фото: РИА Новости
Об этом Кокорин написал в своём инстаграме.

Также в команде Кокорина и Соболева будет брат форварда "Сочи" Кирилл, Алан Чочиев ("Балтика") и Гена Куропаткин.

Их соперниками станет команда центра киберспорта "Prostor Telecom". Игра состоится 7 мая.

Вырученные средства пойдут на помощь врачам Алтайского края, борющихся с коронавирусом.


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Теги: Сочи Зенит Спартак Соболев Кокорин
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