Об этом Кокорин написал в своём инстаграме.
Также в команде Кокорина и Соболева будет брат форварда "Сочи" Кирилл, Алан Чочиев ("Балтика") и Гена Куропаткин.
Их соперниками станет команда центра киберспорта "Prostor Telecom". Игра состоится 7 мая.
Вырученные средства пойдут на помощь врачам Алтайского края, борющихся с коронавирусом.
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин и форвард "Спартака" Александр Соболев сыграют в благотворительном матче CS:GO.
Фото: РИА Новости
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