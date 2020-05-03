Источник: Айртон может перейти в "Порту"

Защитник московского "Спартака" Лукас Айртон является трансферной целью "Порту".
Фото: Sports.ru
Как сообщает Telegram-канал "Я разберусь", если защитник португальской команды Алекс Тельес перейдет в "ПСЖ", то клуб попробует приобрести бразильца у "Спартака".

Однако чуть позже журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале написал, что "по Айртону пока нет подтверждений. В "Спартаке" об этой ситуации не слышали".

В этом сезоне 22-летний бразильский защитник сыграл в 20 матчах в составе "Спартака" в РПЛ и получил три желтые карточки.


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Теги: Айртон Спартак Порту
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