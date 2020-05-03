Об этом сообщает СЭ. Такой сценарий возможен из-за желания УЕФА завершить текущий сезон в августе-ноябре, а следующие чемпионаты начать в феврале-марте следующего года.
Возможно, в РФС эти рекомендации поступят до 15 мая. Соответственно, этот вопрос может быть вынесен на собрание Исполкома.
Все матчи европейских лиг (кроме белорусской) и встречи национальных сборных были отложены из-за распространения коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень"
Союз европейских футбольных ассоциаций возможно позволит нескольким лигам, которые проводят свои чемпионаты по системе "осень-весна", перейти на схему "весна-осень".
Фото: СЭ
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