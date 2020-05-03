УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень"

Союз европейских футбольных ассоциаций возможно позволит нескольким лигам, которые проводят свои чемпионаты по системе "осень-весна", перейти на схему "весна-осень".

Фото: СЭ