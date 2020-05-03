Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о принципах работы тренера с молодыми игроками.
Фото: ТАСС
- Подготовка молодых игроков не заменяет командный результат и командную работу, но тоже является важным стимулом. В ЦСКА был Головин, в "Витессе" Эдегор, в "Рубине" сейчас россыпь молодых талантов.

Тренер не может перепрыгнуть своих игроков. Если есть состав, способный занять место с третьего по седьмое. С более опытным тренером он займет третье место, с менее опытным - седьмое. Даже если команду никто не будет тренировать, она не станет восьмой. И даже если ее возглавит триумвират Ахалкаци — Бесков — Лобановский, она не станет второй. В общем, мне кажется, футболисты важнее тренера, - сказал Слуцкий во время беседы с гендиректором Академии тренерского мастерства Андреем Лексаковым в прямом эфире Instagram.

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, казанцы после 22-х туров находятся на 14-й строчке таблицы, имея в активе 23 очка. Ранее тренер работал в голландском "Витессе", английском "Халле", ЦСКА, сборной России, "Крыльях Советов" и "Москве".

Александр Головин, который долгое время играл под руководством Слуцкого, перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Слуцкий Рубин
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