Ранее легенда красно-белых Андрей Тихонов отреагировал на информацию о зарплате нападающего Александра Соболева в московской команде по новому контракту.
"Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака". Тихонов - о зарплате Соболева
- Я согласен с Тихоновым. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы — можно брать сигару и курить…
Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать, — цитирует Мостового Советский спорт.
Напомним, Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.
"Сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы - можно брать сигару и курить". Мостовой - о зарплатах
Экс-хавбек московского "Спартака" Александр Мостовой поддержал Андрея Тихонова в том, что футболисты в России получают огромные зарплаты.
Фото: АиФ
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