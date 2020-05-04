Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, какими последствиями может обернуться самоизоляция для профессиональных футболистов.
РПЛ была приостановлена с середины марта до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
- Депрессия на фоне карантина у футболистов? Я не исключаю этого. Футболисты, как и мы с вами, находятся под влиянием факторов извне. Явление депрессии присутствует в сложившейся ситуации. Если спортсмен находится в кругу своей семьи, то он легче перенесет карантин. Ему есть кем и чем заниматься, есть для кого жить. А если спортсмен оторван от своей семьи, то это уже совсем другое.
У нас в команде некоторые иностранцы остались в России. Конечно, им намного тяжелее. Фактор депрессии здесь будет более явным. Есть немаленький процент спортсменов, которые тяжело перенесут сидение дома, - приводит слова врача Sport24.
После 22-х туров РПЛ "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице.
Врач "Арсенала" не исключил развития у футболистов депрессии из-за карантина
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!