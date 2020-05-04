Напомним, что Артем Дзюба в 2018 году отправился в аренду в "Арсенал". За тульскую команду Дзюба провел десять матчей и забил шесть голов.
- Можно сказать, что в "Арсенале" он психологически вырос, стал более устойчивым. Его вся эта ситуация закалила. Он во-первых, все доказал окружающим, во-вторых, многое доказал самому себе. Артем — максималист. Он поставил перед собой задачи — он их выполнил.
Замкнутый ли Артем человек в жизни? Нет. Вот каким его видят окружающие — веселым, смешным заводилой — такой он в жизни и есть, - приводит Sport24 слова специалиста.
В текущем сезоне Дзюба в рамках 21-го матча РПЛ забил 13 мячей и сделал десять результативных передач.
Врач "Арсенала": Дзюба психологически вырос
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов поделился мнением насчёт состояния форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
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