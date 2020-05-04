Евсеев: для "Уфы" уже мало быть грозой авторитетов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал в своём Instagram-аккаунте о работе в клубе.
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У в моем алфавите - Уфа. Не знал, написать с кавычками или без. Решил без. Потому что в Уфе есть @ufafc и много всего другого. Стараюсь больше узнать о городе, о его истории, о людях. В том числе чтобы лучше понимать, чего ждут здесь от команды. Дело не только в результатах. За них не стыдно, но хочется чтобы футбол и клуб становились популярнее в городе, в стране. И пусть мы сейчас играем точно не ниже своих возможностей, надо ставить задачи, которые помогут «Уфе» двигаться вперёд. А главное, соответствовать им. Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть своё лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в @premierliga. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало. #фкуфа #футбол #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #уфа #евсеев

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Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019-го года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. В данный момент чемпионат России приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

До "Уфы" Евсеев работал главным тренером в пермском "Амкаре" и СКА-Хабаровск.


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Теги: Уфа Евсеев
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