Евсеев: для "Уфы" уже мало быть грозой авторитетов

У в моем алфавите - Уфа. Не знал, написать с кавычками или без. Решил без. Потому что в Уфе есть @ufafc и много всего другого. Стараюсь больше узнать о городе, о его истории, о людях. В том числе чтобы лучше понимать, чего ждут здесь от команды. Дело не только в результатах. За них не стыдно, но хочется чтобы футбол и клуб становились популярнее в городе, в стране. И пусть мы сейчас играем точно не ниже своих возможностей, надо ставить задачи, которые помогут «Уфе» двигаться вперёд. А главное, соответствовать им. Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть своё лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в @premierliga. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало. #фкуфа #футбол #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #уфа #евсеев