Евсеев: для "Уфы" уже мало быть грозой авторитетов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал в своём Instagram-аккаунте о работе в клубе.

Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019-го года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. В данный момент чемпионат России приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.До "Уфы" Евсеев работал главным тренером в пермском "Амкаре" и СКА-Хабаровск.