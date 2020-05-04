"Все получилось неожиданно. Я тогда [играя за "Зенит" в 2012 году], конечно, не предполагал, что буду тренером, тем более главным тренером, но жизнь сложилась таким образом, что шаг за шагом ситуация подвела меня к такой нелегкой участи. Но интересной.
У меня был опыт в "Уфе", полтора года. Он, конечно, дал возможность понять, что это за работа. Эмоции были тоже, только немножко в другом качестве. Нужно было выживать, другие какие-то аспекты выходили на первый план.
Тренеру, конечно, приятнее работать в команде, которая борется за самые высокие места. В принципе, в то время, когда я пришел, наверное, все-таки проблем хватало. Не так легко было принять это предложение, понимая, что амбиции у клуба всегда грандиозные. Проблем было очень-очень много, на мой взгляд", — цитирует Семака "Матч ТВ".
Действующее соглашение Сергея Семака с "сине-бело-голубыми" рассчитано до июня 2020-го года.
Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018-го года. В прошлом году он привел команду к чемпионству.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая на 9 баллов ближайших преследователей.
В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Жизнь подвела меня к такой нелегкой участи. Но интересной". Семак - о работе в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями, как пришел к работе наставником "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Зенит"
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