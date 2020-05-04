Ранее экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, что тренерский штаб Петржелы не сильно верил в него и поэтому настаивали, чтобы приехал ещё один вратарь Камил Чонтофальски.
Малафеев: Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал
"Наоборот! Слава был моим любимым вратарем, я никогда не хотел, чтобы он уходил. А Владимир Боровичка (бывший тренер-вратарей "Зенита) хотел его убрать и предлагал другого голкипера. Я говорил: "Малафеев — самый сильный вратарь". И когда пришел Чонтофальски — я всегда стоял за Славу. Это один из моих любимых игроков", — приводит слова Петржелы Sport24.
Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством питерская команда заняла второе место чемпионата России в 2003-м году и стала обладателем Кубка Премьер-лиги.
Петржела: удивлялся, что россияне не жалуются на маленькие зарплаты
Петржела: Малафеев был моим любимчиком в "Зените"
Экс-рулевой питерского "Зенита" Властимил Петржела рассказал о своих взаимоотношениях с Вячеславом Малафеевым.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!