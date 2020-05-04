"Рами находится в Сочи. Здесь нормальная эпидемиологическая обстановка, думаю, в этой ситуации ему не было смысла куда-то лететь, он сделал правильный выбор.
У него есть проблемы с коленом, он поработал несколько дней в общей группе, потом снялся, получил травму другой ноги. На данный момент колено мешает ему полноценно заниматься", — приводит слова Федотова "Р-Спорт".
Напомним, что Адиль Рами стал игроком "Сочи" под занавес зимнего трансферного окна, подписав контракт до конца текущего сезона.
В первой части сезона 2019/2020 Адиль Рами выступал в Турции за "Фенербахче", за который провел 7 матчей.
"Сочи" после 22-х туров располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Федотов рассказал, что у Адиля Рами есть проблемы с коленом
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о форме защитника сочинцев Адиля Рами.
Фото: ПФК "Сочи"
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