"Даже после жеребьевки я сказал, что это та группа, из которой можно выйти, а можно и никуда не попасть – в зависимости от того, кто потеряет меньше очков с тем же "Лейпцигом", который я называл фаворитом турнира.
Так уж сложилось, что "Лейпциг" нас разнес, а с другими командами, к сожалению, терял очки тогда, когда мог абсолютно не терять их. В последнем матче [c "Лионом"] мог "Лейпциг" сыграть более удачно. Поэтому… Мы со своей стороны взяли определенное количество очков, которое является неплохим результатом для нас", — цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, что "Зенит" в Лиге чемпионов 2019/2020 занял четвертое место в группе с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой" и завершил свои еврокубковые выступления в этом сезоне.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая на 9 баллов ближайших преследователей.
РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Семак - о ЛЧ: "Лейпциг" нас разнёс, а с другими командами терял очки
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выступления клуба в этом сезоне ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"
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